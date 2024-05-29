Минниханов принял участие в заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании в Москве, посвященном стратегическому развитию и нацпроектам. Заседание было организовано Советом при президенте России и комиссиями Госсовета, занимающимися вопросами социально-экономического развития страны.



— Определяющую роль по достижению национальных целей играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений, да и инициативы граждан не в последнюю очередь. Поэтому закономерно, что сегодняшнее заседание совета мы проводим совместно с комиссиями Государственного совета, с коллегами из субъектов Федерации, — заметил глава государства.



Особое внимание Путин уделил необходимости укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров и использования новейших цифровых решений. Он подчеркнул, что региональные и муниципальные команды, предприниматели, общественные объединения и инициативы граждан играют важную роль в достижении национальных целей.

Президент подчеркнул, что до конца лета необходимо согласовать все национальные проекты и разработать финансовую часть. Он также отметил, что расходы на нацпроекты станут основной частью бюджета развития на федеральном и региональном уровнях.

Напомним, Минфин России представил статистику по расходам на действующие национальные проекты. На 1 мая объем расходов составил около 1,1 трлн, что составляет 37% от плановых бюджетных назначений.

Рената Валеева