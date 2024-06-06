Китай стал ведущим научно-образовательным партнером России, опередив страны СНГ

Фото: Максим Платонов

Исследователи из Московского художественно-промышленного института (МХПИ) установили, что в 2023 году Китай впервые за последние пять лет стал ведущим научно-образовательным партнером России. На его долю приходится 29% от общего объема научных контактов. Об этом сообщает «Газета.ru».

К такому выводу исследователи пришли после анализа новостей в Google и «Яндекс», а также учета данных университетов о международном сотрудничестве с 2019 по 2023 год. Они отметили, что количество новостей о международном сотрудничестве российских вузов сократилось почти в три раза в 2022 году — с 490 сообщений до 190.

Это связано с санкционным давлением на российское высшее образование. Однако в 2023 году объем новостей о международном сотрудничестве снизился незначительно — всего на 24% по сравнению с предыдущим годом. Исследователи связывают это с адаптацией России к новым условиям и постепенным налаживанием новых контактов и связей.

Уточняется, что число научных контактов с вузами из стран Азии выросло на 26%. Доля сотрудничества с азиатскими странами заняла первое место и составила 70% от общего объема научных контактов, причем Китай стал ведущим партнером.

В то же время количество заключенных со странами СНГ научных контрактов сократилось с 49% в 2022 году до 35% в 2023-м. Это значит, что объем новостей о международном сотрудничестве России с каждой из стран СНГ значительно меньше, чем с Китаем.