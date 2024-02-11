На портале «Госуслуги» зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 115 млн учетных записей, в том числе 3,5 млн индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Эту информацию Дмитрий Чернышенко озвучил на Дне госуслуг в рамках Международной выставки-форума «Россия».

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