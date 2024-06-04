В Казани 21 июня состоится первое собрание Ассоциации городов стран БРИКС+

Фото: Максим Платонов

В Казани 21 июня пройдет первое учредительное собрание Ассоциации городов стран БРИКС+. На мероприятие прибудут мэры городов из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, ЮАР, Турции и других стран, сообщает ГТРК «Татарстан».

Инициатором создания ассоциации выступил мэр Казани Ильсур Метшин во время своей деловой поездки в Москву. Идею уже поддержали более 100 муниципалитетов из разных стран мира.

По словам мэра Казани, у муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене. Также у «стран-друзей» есть ценный опыт в решении урбанистических проблем, которым стоит обмениваться и взаимно обогащать друг друга. Поэтому города стран-союзников должны активно сотрудничать между собой.



Также сегодня более 100 муниципальных образований из различных стран поддержали создание Ассоциации городов стран БРИКС+. Формат предстоящего мероприятия не ограничивается только участием стран, входящих в это объединение, поэтому его статус был определен как «БРИКС+».

Разиль Самигуллин