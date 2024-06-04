Ущерб от IT-преступлений в России превысил 210 млрд рублей за последние полтора года

В России ущерб от преступлений в сфере информационных технологий за последние полтора года достиг суммы более 210 миллиардов рублей. Эту статистику озвучил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства, посвященной вопросам противодействия IT-преступлениям, сообщает RT.

— Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей, — заявил Колокольцев.

По словам министра, с 2020 года количество попыток преступлений с использованием информационных технологий выросло на треть. Это свидетельствует о том, что проблема киберпреступности становится все более актуальной для нашей страны.

Колокольцев подчеркнул, что правоохранительные органы принимают все необходимые меры для борьбы с этим видом преступности, но для эффективного противодействия требуются совместные усилия государства и общества.

Напомним, что жертвами таких преступлений стали 113 тысяч российских пенсионеров.



Олег Исаков