Глава МВД: в России в 2023 году ущерб от ИТ-преступлений составил 156 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Ущерб от действий ИТ-преступников в России в прошлом году составил 156 млрд рублей. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Совета Федерации.

— Жертвами таких преступлений стали 113 тыс. наших пенсионеров, — добавил чиновник во время выступления.

По его данным, жертвами ИТ-преступлений стали также несколько тысяч несовершеннолетних, и удельный вес таких преступлений растет.

— Значительная часть этих преступлений совершается за рубежом, в частности с Украины, — отметил министр.

Колокольцев также предложил наделить следователей полномочиями по внесудебной блокировке банковских операций «в случаях, не требующих отлагательства».

Напомним, в апреле озвучили приговор бывшему охраннику тюрьмы. Он сел на год и три месяца в колонию за раскрытие чужих данных. Согласно заключению, команда казанских и заинских «менеджеров» с 2017 года успела передать банковские, коммерческие и налоговые тайны 720 граждан и компаний со всей страны, включая АО из Чечни и одну из клиник РЖД.

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Рената Валеева