Суд снял арест с квартиры блогера Елены Блиновской в пользу погашения долгов

Фото: Максим Платонов

Суд удовлетворил ходатайство отца Елены Блиновской о снятии ареста с части имущества блогерши для погашения налоговой задолженности.

Как сообщила РИА «Новости» адвокат Наталия Сальникова, с квартиры Блиновской уже сняли арест и на нее нашелся покупатель. Также суд снял арест с одного из счетов блогерши.

Напомним, Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), на сумму более 918 миллионов рублей, и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей, полученных в результате преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а 27 апреля 2023 года ее задержали на границе России и Беларуси.