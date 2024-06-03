Воздух в Казани прогреется до 29 градусов, пройдет дождь и гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4—9 м/с с порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +27 °С до +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +26 до +31 °С.

Гидрометцентр напомнил, что в период с 1 по 7 июня на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность в лесах — 4-й класс.