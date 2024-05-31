Шаймиев рассказал Васильеву о проектах Республиканского фонда «Возрождение»

Фото: Динар Фатыхов

Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Госдуме ФС России, председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Владимиром Васильевым.



Минтимер Шаймиев представил гостю экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение». Он рассказал Владимиру Васильеву об успешной реализации проектов фонда по возрождению древнего города Болгара и острова-града Свияжска, созданию Болгарской исламской академии и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, а также созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Владимир Васильев отметил важность сохранения межнационального и межконфессионального согласия в республике, особенно выделяя проекты по возрождению как мусульманских, так и православных святынь. Он выразил благодарность Минтимеру Шаймиеву за его вклад в укрепление этого согласия.

В ходе встречи Минтимер Шаймиев и Владимир Васильев обсудили деятельность Ассамблеи народов Татарстана и Ассамблеи народов России.

Во встрече также принял участие председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин.

Рената Валеева