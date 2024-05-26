В Казани демонтируют более десяти незаконно установленных торговых объектов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начался демонтаж незаконно установленных торговых точек. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на постановление исполкома города. Владельцев торговых объектов предупредили о необходимости снести их самостоятельно до 25 августа. В противном случае демонтаж будет проведен принудительно.

Под снос пойдут автофургоны, павильоны и другие торговые объекты по 16 адресам. Среди них — улицы Голубятникова, Гаврилова, Пржевальского, Мамадышский тракт, Габишева, Фучика, Зорге и другие.

Напомним, в конце апреля исполком Казани потребовал признать незаконными действия индивидуального предпринимателя Фаузии Кашаевой по реконструкции семиэтажного административного здания. Объект находится в Советском районе города и известен как бизнес-центр «Гвардейская, 54е».

Разиль Самигуллин