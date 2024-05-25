Сегодня в Казани состоится матч между «Рубином» и «Сочи»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня состоится матч между «Рубином» и «Сочи». Встреча пройдет в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги. Команды сыграют на домашнем стадионе казанцев «Ак Барс Арена» в 16.30 мск. В настоящее время казанский «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице с активом в 41 очко, в то время как «Сочи» единственная команда, которая досрочно вылетела в Первую лигу.

Согласно статистике последних пяти встреч команд, наибольшее количество побед у «Рубина», три против двух. В случае победы казанцев, они повысят свое положение в турнирной таблице.

Напомни, сегодня параллельно матчу «Рубина» и «Сочи» решится статус чемпиона лиги. Так, шансы имеют сразу три команды: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». В настоящий момент лидерство удерживает московская команда.

Разиль Самигуллин