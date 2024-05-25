Сегодня определится чемпион Российской премьер-лиги по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня определится чемпион Российской премьер-лиги по футболу. Шансы на чемпионство имеют сразу три команды: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Лидирует в таблице «Динамо» с 56 очками, затем идет «Зенит» с 54 очками, а замыкает тройку претендентов на золото «Краснодар», у которого 53 очка. Об этом сообщает РИА «Новости».

В последнем туре «Динамо» и «Краснодар» сыграют между собой в Краснодаре, а «Зенит» примет дома «Ростов». Предыдущие пять первенств страны выигрывал клуб из Санкт-Петербурга. У «Динамо» и «Краснодара» в современной российской истории не было чемпионского титула в лиге. Все матчи заключительного тура стартуют в 16.30 мск.

Напомним, 20 мая футбольные клубы из Подмосковья и Махачкалы завоевали право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Обе команды прибились в высший дивизион, заняв первые две строчки ФНЛ.

Разиль Самигуллин