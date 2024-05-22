В апреле 2024 года инфляция в России выросла после замедления в марте

Фото: Максим Платонов

В апреле 2024 года инфляция в России выросла после замедления в марте. Потребительские цены увеличились на 0,5% — это больше, чем в предыдущем месяце. С учетом сезонности годовой прирост цен составил 5,8%. Это выше целевого уровня инфляции, но ниже значений второго полугодия 2023 года.

Годовая инфляция в апреле составила 7,84%. Это больше, чем было в аналогичном месяце прошлого года. Несмотря на замедление в апреле, по сравнению с осенними месяцами 2023-го, темпы роста цен в России остаются высокими.

Основной фактор, который влияет на рост инфляции — это высокий внутренний спрос, опережающий возможности расширения предложения. В апреле вклад волатильных компонент в месячный прирост был отрицательным. Замедлилось удорожание услуг внутреннего туризма, подешевели услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма.

По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика ограничит расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. В дальнейшем ожидается снижение инфляции до 4,3—4,8% в 2024 году и до 4% в последующие годы.

Напомним, по результатам опроса, проведенного в апреле, оценка инфляции, которую люди ожидают через год, снизилась до 11% по сравнению с 11,5% месяцем ранее.

Разиль Самигуллин