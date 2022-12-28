Казанское МУП «Метроэлектротранс» закупит 25 троллейбусов в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор казанского МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков анонсировал обновление троллейбусного парка. Оно ожидается уже в следующем году.

— В 2023 году планируем закупку 25 новых троллейбусов и восстановление трех трамваев, — сказал Айдар Абдулхаков.

Также он отметил, что главная задача на 2023 год — перевезти 70 млн пассажиров на электротранспорте.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Напомним, за год казанский электротранспорт перевез 67,5 миллиона пассажиров, что на 12% больше, чем в прошлом году. Если говорить о казанском метрополитене, то с начала года он перевез 30,5 млн пассажиров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов