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Суд Татарстана рассмотрит иск «Макфы» к казанскому предпринимателю и макаронной фабрике из Чебоксар

13:14, 17.02.2020
Суд Татарстана рассмотрит иск «Макфы» к казанскому предпринимателю и макаронной фабрике из Чебоксар
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Республики Татарстан 5 марта начнет рассматривать иск крупного производителя макарон и круп «Макфа» к чебоксарской макаронной фабрике «ВакМа» и предпринимателю из Казани Эльдару Асланову.

Согласно информации из картотеки арбитражных дел, «Макфа» просит суд обязать ответчиков запретить использование обозначения Vakma, а также изъять и уничтожить продукцию с таким названием.

Также производитель макарон надеется получить с казанского предпринимателя и макаронной фабрики из Чебоксар 10 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав.

Бизнес Татарстан
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