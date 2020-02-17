Суд Татарстана рассмотрит иск «Макфы» к казанскому предпринимателю и макаронной фабрике из Чебоксар

Арбитражный суд Республики Татарстан 5 марта начнет рассматривать иск крупного производителя макарон и круп «Макфа» к чебоксарской макаронной фабрике «ВакМа» и предпринимателю из Казани Эльдару Асланову.

Согласно информации из картотеки арбитражных дел, «Макфа» просит суд обязать ответчиков запретить использование обозначения Vakma, а также изъять и уничтожить продукцию с таким названием.

Также производитель макарон надеется получить с казанского предпринимателя и макаронной фабрики из Чебоксар 10 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав.