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Банк России опубликовал курс валют на 17 мая

17:06, 16.05.2024
Банк России опубликовал курс валют на 17 мая
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 17 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня упала на 0,03 рубля, доллар опустился в цене на 0,33 рубля, евро, напротив, возрос на 0,07 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,58 рубля;
  • доллар — 90,92 рубля;
  • евро — 98,90 рубля.

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