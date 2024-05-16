Банк России опубликовал курс валют на 17 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 17 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня упала на 0,03 рубля, доллар опустился в цене на 0,33 рубля, евро, напротив, возрос на 0,07 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,58 рубля;
- доллар — 90,92 рубля;
- евро — 98,90 рубля.
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