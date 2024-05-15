Рустам Минниханов: «Сегодня для нас эта площадка — KazanForum — очень важна, и мы видим, что результат есть»

На панельной сессии Генпрокуратуры России в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» выступил сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов. В своем выступлении он подчеркнул растущий вклад исламского мира в решение современных глобальных и региональных проблем.

— Россия — православная страна, но здесь проживают более 20 млн мусульман, — напомнил Рустам Минниханов. — И когда Россия стала страной-наблюдателем ОИС, появилась идея сблизить наши позиции со странами исламского мира. Ислам предъявляет некоторые требования к питанию, к образованию, медицине и в целом к образу жизни халяль. И KazanForum начинался с того, чтобы стать площадкой для мусульман России — чтобы они имели возможность получить информацию, получить услуги исламского банкинга, питания халяль. Мы сразу получили хорошую обратную связь — наши коллеги из стран ОИС стали нашими партнерами, особенно в части развития индустрии халяльного питания, услуг исламского банкинга и других, — отметил раис республики.

Рустам Минниханов также напомнил, что за последние годы в условиях современных реалий некоторые государства заморозили отношения с Россией.

— Определенные страны перестали общаться с нами, но при этом другие страны стали общаться с нами еще лучше, и мы все увидели это. Я могу сказать это только на примере того, что вырос товарооборот со странами ОИС, — отметил Минниханов.

По его словам, важна системная работа и соблюдение законов, которые контролирует Генеральная прокуратура. Рустам Минниханов добавил, что снижение административного давления на бизнес — один из критериев инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что сегодня надзорные органы не выносят предпринимателям обвинений без оснований, а работа выстроена совершенно по-другому.

Напомним, во время открытия международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рассказал о росте товарооборота между Россией и странами Исламского мира.

— Товарооборот России и стран Организации исламского мира за последние 3 года вырос на 37% и составил более 156 млрд долларов, — заявил министр.

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