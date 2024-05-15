Песошин: товарооборот между Россией и странами Исламского мира вырос на 37%

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана во время торжественного открытия XV экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» рассказал о росте товарооборота между Россией и странами Исламского мира.

— Товарооборот России и стран организации Исламского мира за последние 3 года вырос на 37% и составил более 156 млрд долларов, — заявил министр.

Также он отметил о развитии отношений между Россией и странами Исламского мира в экономическом и деловом секторе.

— Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Все последние годы наши деловые связи растут стабильно. Все мощности экономики России направлены масштабное наращивание производственных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, — подытожил он.



Напомним, сегодня в Казани состоялось открытие международного форума «Россия — исламский мир: KazanForum». В участии принимают представители 40 стран Организации исламского сотрудничества, 40 стран мира и 83 регионов России.

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Олег Исаков