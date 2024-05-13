Росжелдор выделит субсидии на железнодорожные перевозки сельхозпродукции

В 2024 году на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора предусмотрены субсидии на общую сумму свыше 6,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Субсидии компенсируют недополученные доходы от перевозки зерновых культур. Продукция будет отправляться со станций железных дорог Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей. Пунктами назначения станут станции железных дорог 43 регионов России, а также Москва, Санкт-Петербург, Крым и Севастополь.

Данная мера направлена на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах. Помимо этого, будут субсидироваться перевозки продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, сои, рыбы и рыбной продукции. Ожидается, что производители зерновой продукции будут активнее пользоваться этой мерой господдержки после завершения сбора урожая в августе — октябре текущего года.

Напомним, майские заморозки нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству в некоторых российских регионах. По данным Минсельхоза и Россельхозцентра, погибшие посевы будут пересевать, если это возможно.

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Разиль Самигуллин