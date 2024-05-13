Сегодня пройдет торжественная церемония закрытия сезона 2023–2024 КХЛ

Сегодня, 13 мая, пройдет торжественная церемония закрытия сезона 2023–2024 Фонбет КХЛ. В этот вечер будут вручены индивидуальные награды лучшим игрокам и тренерам Лиги.

Некоторые победители в номинациях, основанных на статистических результатах, уже известны. Так, московский динамовцец Никита Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, Рид Буше из «Авангарда» — лучшим снайпером (44 шайбы), а Александр Никишин из СКА — лучшим бомбардиром среди защитников (56 очков по системе «гол+пас»).

На приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного сезона, претендуют Гусев, Буше и Владимир Ткачев из «Авангарда».

За звание лучшего вратаря сезона поборются Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Закари Фукале («Трактор»). Набоков может забрать сразу две награды — он также вошел в шорт-лист претендентов на приз имени Алексея Черепанова, который вручается лучшему новичку КХЛ. Здесь с ним соперничают партнер по команде Роман Канцеров и Антон Силаев из «Торпедо», дебютировавший в Лиге в 17 лет.

В номинации «Лучший тренер» представлены Андрей Разин («Металлург»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырев («Северсталь»).

Также разыграют награду «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева: она вручается лучшему ветерану-наставнику.

Среди номинантов — Евгений Бирюков, первым отыгравший 1000 матчей в КХЛ, его партнер по «Салавату Юлаеву» Григорий Панин и капитан «Автомобилиста» Сергей Широков, впервые в истории клуба дошедший с ним до полуфинала Кубка Гагарина.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».