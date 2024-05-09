КХЛ назвала претендентов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева
КХЛ определила номинантов на приз «За верность хоккею» имени известного хоккейного эксперта и комментатора Сергея Гимаева.
В числе претендентов оказались Евгений Бирюков, Григорий Панин и Сергей Широков.
- Евгений Бирюков провел в КХЛ 1000 матчей и после завершения карьеры присоединился к тренерскому штабу команды «Салават Юлаев».
- Григорий Панин сыграл 1000 матчей в рамках чемпионатов России, и ему осталось провести всего 168 матчей до 1000 игр в КХЛ. В следующем сезоне Панин продолжит выступать за «Салават Юлаев».
- Сергей Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде завоевать первые в ее истории бронзовые медали чемпионата КХЛ и чемпионата России. Однако после окончания сезона уральский клуб не стал продлевать контракт с опытным нападающим.
Приз «За верность хоккею» вручается игрокам, которые внесли значительный вклад в развитие хоккея и провели большое количество матчей на высшем уровне. Среди предыдущих обладателей награды — Олег Петров, Александр Корешков, Сергей Федоров, Андрей Субботин, Максим Соколов, Алексей Калюжный, Вячеслав Козлов, Константин Горовиков, Павел Дацюк (дважды), Александр Попов, Александр Семин, Александр Еременко и Василий Кошечкин.
Ранее лига назвала претендентов на приз «Лучшему тренеру», «Лучшему новичку» и «Лучшему вратарю» сезона-2023/2024.
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