Никита Гусев побил рекорд КХЛ по набранным очкам за один регулярный чемпионат

Фото: Фатыхов Динар

Хоккеист московского «Динамо» Никита Гусев установил рекорд по набранным очкам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Он покорил результат экс‑форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который набрал 85 очков (48+37) в сезоне‑2016/17.

Форвард набрал 86-е результативное очко в матче против владивостокского «Адмирала». Он отдал голевую передачу в овертайме, благодаря чему «Динамо» одержал победу со счетом 4:3. В этом сезоне Гусев забросил 23 шайбы и отдал 63 передачи.

В КХЛ игрок столичной команды сыграл 622 матча, в которых отметился 598 (215+383) результативными действиями.

Накануне хоккеист повторил рекорд по результативности в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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