Количество ДТП в России сократилось почти на 2,5% за первые четыре месяца 2024 года

С января по апрель 2024 года включительно в России произошло 33 тысячи дорожно-транспортных происшествий, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит ГИБДД.

Несмотря на общее снижение количества аварий, есть тревожные тенденции. Так, в трех федеральных округах — Дальневосточном, Сибирском и Южном — наблюдается рост аварийности.

За четыре месяца в результате ДТП погибло 3,6 тысячи человек, что больше показателей прошлого года на 0,6%. При этом число раненых снизилось на 3,7%, но все равно остается высоким — 41,6 тысячи.

Напомним, за 12 мая в Казани произошло 86 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали люди. Первое ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе — велосипедист не спешился. Второе — из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.

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Разиль С амигуллин