Сводка ГИБДД Казани за 12 мая: 86 ДТП, двое пострадавших, 12 пьяных водителей, трое без прав

За 12 мая в Казани произошло 86 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали люди. Первое ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе — велосипедист не спешился. Второе — из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.



Пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани сообщила, что за сутки было задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще три водителя не имели права управления транспортным средством. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступления были доставлены четверо граждан.



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