В Казани произошло ДТП: водитель сбил пешехода

Вчера, 5 мая 2024 года, в 22.15 на улице Пушкина, напротив дома 4, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на мужчину 1960 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя рядом находился подземный пешеходный переход.

Пострадавшего пешехода различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении и проводят расследование. Напомним, по сообщению Госавтоинспекции по Казани, за 5 мая 2024 года в Казани произошло 85 дорожно-транспортных происшествий. Среди них было два инцидента с пострадавшими: наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и наезд на пешехода вне пешеходного перехода.



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Разиль Самигуллин