Премия «Ясная поляна» объявила длинный список номинации «Иностранная литература»

Литературная премия «Ясная поляна» появилась в 2003 году. Ежегодно ее присуждают писателям, которые поддерживают традиции классической литературы и актуальные тенденции современной прозы. На сегодняшний день это крупнейшая литературная премия России. Ее совокупный призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В 2015 году «Ясная поляна» учредила номинацию «Иностранная литература». Недавно жюри премии объявила длинный список номинантов. В лонг-лист вошли 27 произведений авторов из 14 стран. Среди них Аргентина, Нидерланды, Ирландия, Испания, Италия, Китай, Мексика, Норвегия, Южная Корея и другие.

Произведения, которые попадут в короткий список, будут объявлены в мае, лауреаты — в октябре. Победитель в номинации «Иностранная литература» получит 1,2 млн рублей, переводчик — 500 тыс. рублей.

«В этом году премия «Ясная поляна» в номинации Иностранная литература будет вручаться в десятый раз. Мы гордимся нашими лауреатами. И очень рады тому, что длинные списки этой номинации стали, по признанию очень многих людей, лучшим навигатором в современной зарубежной литературе. Вот и сейчас в нем собраны произведения 27 авторов. Есть среди них и те, кто попадает в поле нашего зрения не в первый раз. Это и Ольга Токарчук, и Дэниел Мейсон, и Даниэль Шпек, и Хуан Габриэль Васкес. Есть писатели с поистине всемирной известностью — Иэн Макьюэн и Юн Фоссе. Но много и совсем новых для нас имен. Тем интереснее будет читать и обсуждать их книги», — отметил председатель жюри Владимир Толстой.

Длинный список премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература»:

Клаудиа Пиньейро. Элена знает. — М.: Дом Историй, 2023. Перевод Маши Малинской.

Мэгги О’Фаррелл. Портрет Лукреции. Трагическая история Медичи. — М.: Inspiria, 2023 г. Перевод Екатерины Шуруповой.

Рецензию на книгу Мэгги О’Фаррелл «Портрет Лукреции. Трагическая история Медичи» читайте здесь.

Иэн Макьюэн. Упражнения. — М.: Inspiria, 2024. Перевод Олега Алякринского.

Чухе Ким. Звери малой земли. — М.: Inspiria, 2024. Перевод Кирилла Батыгина.

Шехан Карунатилака. Семь лун Маали Алмейды. — М.: Строки, 2023. Перевод Юлии Полещук.

Шан Хьюз. Перл. — М.: Livebook, 2023. Перевод Дарьи Ивановской.

Рецензию на книгу Шан Хьюз «Перл» читайте здесь.

Штефани фор Шульте. Мальчик с черным петухом. — Казахстан: Фолиант, 2024. Перевод Татьяны Набатниковой.

Даниэль Шпек. Улица Яффо. — М.: Фантом Пресс, 2022. Перевод Анны Чередниченко.

Илья Пфейффер. Гранд-отель «Европа». — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. Перевод Ирины Лейченко, Екатерины Асоян и Ирины Михайловой.

Рецензию на книгу Ильи Пфейффера «Гранд-отель «Европа» читайте здесь.

Пол Линч. Песнь пророка. — М: Иностранка, 2024. Перевод Марины Клеветенко.

Хуан Габриэль Васкес. Тайная история Костагуаны. — М.: Livebook, 2023. Перевод Дарьи Синицыной.

Джулия Каминито. Вода в озере никогда не бывает сладкой. — М.: Дом Историй, 2023. Перевод Анны Князевой.

Янь Лянькэ. Когда солнце погасло. — СПб.: Polyandria NoAge, 2024. Перевод Алины Перловой.

Рецензию на книгу Гильермо Арриага «Спасти огонь» читайте здесь.

Вигдис Йорт. Жива ли мать. — М.: Эксмо, 2022. Перевод Анастасии Наумовой.

Юн Фоссе. Другое имя (Септология I-II). — М.: Inspiria, 2022. Перевод Нины Федоровой.

Ольга Токарчук. Книги Якова. — М.: Inspiria, 2023. Перевод Ирины Адельгейм.

Рецензию на книгу Ольги Токарчук «Книги Якова» читайте здесь.

Дэниел Мейсон. Настройщик. — М.: Фантом Пресс, 2023. Перевод Марии Кульневой.

Абрахам Вергезе. Завет воды. — М.: Фантом Пресс, 2024. Перевод Марии Александровой.

Эрнан Диаз. Доверие. — М.: Строки, 2023. Перевод Дмитрия Шепелева.

Рецензию на книгу Эрнана Диаза «Доверие» читайте здесь.

Джули Оцука. Пловцы. — М.: Livebook, 2023. Перевод Евгении Макаровой.

Чи Ли. Ее город. — М.: Строки, 2024. Перевод Натальи Власовой.

Гильермо Арриага. Спасти огонь. — СПб.: Polyandria NoAge, 2023. Перевод Дарьи Синицыной.

Сорж Шаландон. Сын негодяя. — СПб.: ИД Ивана Лимбаха, 2023. Перевод Натальи Мавлевич.

Рецензию на книгу Соржа Шаландона «Сын негодяя» читайте здесь.

Мишель Уэльбек. Уничтожить. — М.: Corpus, 2023. Перевод Марии Зониной.

Ма Боюн. Зоопарк на краю света. — М.: Livebook, 2023. Перевод Ольги Кремлиной.

Мохамед Мбугар Сарр. В тайниках памяти. — М.: Синдбад, 2023. Перевод Нины Кулиш.

Рецензию на книгу Мохамеда Мбугар Сарра «В тайниках памяти» читайте здесь.

Ким Тоён. Как путешествовать с коровой. — М.: АСТ, 2024. Перевод Чун Ин Сун и Анастасии Войцехович.

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Екатерина Петрова