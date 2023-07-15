Тиффани из финансовой пирамиды Finiko отпустили под домашний арест

Активную участницу финансовой пирамиды Finiko Анну Серикову, известную как Тиффани, отпустили под домашний арест. Решение принял Мосгорсуд, выяснило «Реальное время».

Следователи ходатайствовали о продлении ареста для обвиняемой еще на 3 месяца, однако это ходатайство было отклонено. По данным «Реального времени», на следующей неделе суд должен будет решить — продлевать ли срок в СИЗО другим арестованным «финикийцам».

Прокуратура уже обжаловала освобождение Сериковой.

Как считает следствие, подозреваемая возглавляла подразделения пирамиды в Ростовской области и Краснодарском крае и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами. По версии МВД, у нее был статус «директора сети», который она получила за привлечение в Finiko более $5 миллионов.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова