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Тиффани из финансовой пирамиды Finiko отпустили под домашний арест

21:15, 15.07.2023 Сюжет:  Дело Finiko
Тиффани из финансовой пирамиды Finiko отпустили под домашний арест
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Активную участницу финансовой пирамиды Finiko Анну Серикову, известную как Тиффани, отпустили под домашний арест. Решение принял Мосгорсуд, выяснило «Реальное время».

Следователи ходатайствовали о продлении ареста для обвиняемой еще на 3 месяца, однако это ходатайство было отклонено. По данным «Реального времени», на следующей неделе суд должен будет решить — продлевать ли срок в СИЗО другим арестованным «финикийцам».

Прокуратура уже обжаловала освобождение Сериковой.

Как считает следствие, подозреваемая возглавляла подразделения пирамиды в Ростовской области и Краснодарском крае и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами. По версии МВД, у нее был статус «директора сети», который она получила за привлечение в Finiko более $5 миллионов.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова
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