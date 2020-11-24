В Татарстане расходы на содержание дорог составят 5,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

В этом году расходы на содержание дорог федерального и регионального значения в Татарстане не сокращались в связи с пандемией и составили 5,25 млрд рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов. По его словам, расходы бюджетов на эти цели были проиндексированы на уровень инфляции — это около 4%.

Из этой суммы 1,451 млрд рублей были выделены «Росавтодором» из федерального бюджета. В пересчете на 1 км расходы составили 1,35 млн рублей, из них 60% приходится на зимнее содержание. С 17 октября организованы круглосуточные дежурные смены по обслуживанию дорог.

Основными подрядчиками по содержанию региональных автомобильных дорог являются девять генподрядных организаций: АО «Татавтодор», ООО «Татнефтедор», ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «Брус», ОАО «Каздорстрой», ООО «МДСУ-1», ООО «Волгадорстрой», ООО «Спецстройсервис», ООО «Чистопольский Автодор», а в содержании искусственных сооружений задействованы 12 генподрядных организаций.

Фото: Роман Хасаев

В распоряжении дорожных организаций имеются 1 157 единиц специализированной техники (это 316 комбинированных дорожных машин, 140 автогрейдеров, 117 роторов и 497 другой техники — экскаваторы, бульдозеры, трактора). Техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях.

Отметим, что сегодня днем в Казани для уборки снега задействуют более 200 единиц спецтехники.

Луиза Игнатьева