Агрофирма в Татарстане выплатила сотрудникам долг по зарплате в 1,1 млн рублей

ООО «Агрофирма «Верхний Услон» в Татарстане выплатила 1,1 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Зарплату за апрель не выплатили 68 работникам. В адрес директора агрофирмы внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В мировой суд направили заявления о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания с работодателя долгов по зарплате.

В результате действий прокуратуры задолженность перед сотрудниками погасили в полном объеме.

В Набережных Челнах сотруднице ООО выплатили задолженность по зарплате — она не получала деньги с июля 2022 года по май 2023-го. Компания задолжала челнинке 81 тысячу рублей. Долг погасили после вмешательства следователей. Потерпевшей выплатили компенсацию, в связи с чем уголовное дело прекратили.



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Маргарита Головатенко