Директора агрофирмы под Казанью заподозрили в налоговом преступлении на 190 млн рублей

Фигурантом уголовного дела на 190 млн рублей стал сегодня 58-летний директор агрофирмы «Верхний Услон». Следком по РТ заподозрил его в уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль на указанную сумму, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя управления Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в 2016—2019 годах подозреваемый внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведений о фиктивных взаимоотношениях с 51 контрагентом, вследствие чего бюджет не получил более 190 млн рублей.

Дело возбуждено сегодня, проведены обыски, идет допрос свидетелей.

В МВД Татарстана подчеркивают — основания для возбуждения дела появились по результатам полицейской проверки.