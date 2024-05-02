В Казани за сутки произошло 88 ДТП

За 1 мая 2024 года в Казани было зарегистрировано 88 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани.

Семь водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также два водителя, которые не имели права управления транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции было доставлено шесть граждан по подозрению в совершении преступлений. Напомним, в конце апреля в Мензелинском районе произошло трагическое ДТП, в результате которого 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota, по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила наезд на троих несовершеннолетних пешеходов.

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Разиль Самигуллин