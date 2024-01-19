Съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского в Казани расширят до конца 2024 года

До 22 ноября 2024 года в Казани расширят съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского. Увеличение до двух полос предусмотрено в рамках ремонта указанной дороги. Наличие планов по расширению съезда «Реальному времени» подтвердила мэрия Казани еще 10 января. Тогда же завершился тендер по поиску подрядчика, но детальной информации о предстоящих работах в опубликованных документах не содержалось. Более подробные сведения сегодня нашему изданию предоставили в Главтатдортрансе Татарстана.

Вечные пробки на съезде

Съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского нелюбим многими автомобилистами Казани. Оно и неудивительно, каждое утро там скапливается огромная пробка, потому что однополосная дорога не может оперативно пропустить весь автомобильный трафик. Усугубляется ситуация еще и тем, что некоторые водители специально или по ошибке перестраиваются в правый ряд проспекта Универсиады перед самым съездом или пытаются ехать по нему вторым рядом, что увеличивает опасность возникновения ДТП и создает дополнительный дискомфорт для водителей.

В то же время улица Вишневского «свободна» даже в утренние часы пик, заторы на ней наблюдаются крайне редко. Поэтому и заезд на эту улицу не вызывает у водителей особых проблем. Положительно относятся к предстоящему расширению съезда и читатели «Реального времени».

Вечером 19 января собралась очередная пробка на заезде на проспект Универсиады с Вишневского через улицу Петербургскую. Скриншот сервиса «Яндекс.Карты» «Реальное время»

«Правильное решение для городского трафика», — написал один из них. В то же время другой посетитель нашего сайта задается вопросом, почему съезд не сделали шире при строительстве проспекта Универсиады.

Несколько читателей «Реального времени» обратили внимание и на то, что неплохо было бы расширить и заезд на проспект Универсиады с Вишневского в сторону Танкового кольца. «Очередь, бывает, до Калинина растягивается в часы пик», — пишут комментарии у нас на сайте. «Реальное время» поинтересовалось о наличии подобных планов, но получило отрицательный ответ.

— Работы по расширению заезда с улицы Вишневского на пр. Универсиады через ул. Тихомирнова, в сторону Танкового кольца не предусмотрены и выполняться не будут, — рассказали в Главтатдортрансе.

Предстоящее расширение

Как было указано выше, поиск подрядчика на ремонт и расширение съезда с проспекта Универсиады завершился 10 января. Отремонтировать собираются 575 метров дороги, на что выделено 120 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Помимо расширения съезда, также в планах — работы по устройству переходно-скоростных полос по проспекту Универсиады и улице Вишневского, пояснили в Главтатдортрансе. Заключить контракт планируется уже на следующей неделе — 24 января 2024 года. Таким образом, у подрядчика будет 10 месяцев, чтобы завершить работы.

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Артем Гафаров, Галия Гарифуллина