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Съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского в Казани расширят до конца 2024 года

16:14, 19.01.2024 1
Съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского в Казани расширят до конца 2024 года
Фото: «Реальное время»/Максим Платонов (архив)

До 22 ноября 2024 года в Казани расширят съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского. Увеличение до двух полос предусмотрено в рамках ремонта указанной дороги. Наличие планов по расширению съезда «Реальному времени» подтвердила мэрия Казани еще 10 января. Тогда же завершился тендер по поиску подрядчика, но детальной информации о предстоящих работах в опубликованных документах не содержалось. Более подробные сведения сегодня нашему изданию предоставили в Главтатдортрансе Татарстана.

Вечные пробки на съезде

Съезд с проспекта Универсиады на улицу Вишневского нелюбим многими автомобилистами Казани. Оно и неудивительно, каждое утро там скапливается огромная пробка, потому что однополосная дорога не может оперативно пропустить весь автомобильный трафик. Усугубляется ситуация еще и тем, что некоторые водители специально или по ошибке перестраиваются в правый ряд проспекта Универсиады перед самым съездом или пытаются ехать по нему вторым рядом, что увеличивает опасность возникновения ДТП и создает дополнительный дискомфорт для водителей.

В то же время улица Вишневского «свободна» даже в утренние часы пик, заторы на ней наблюдаются крайне редко. Поэтому и заезд на эту улицу не вызывает у водителей особых проблем. Положительно относятся к предстоящему расширению съезда и читатели «Реального времени».

Вечером 19 января собралась очередная пробка на заезде на проспект Универсиады с Вишневского через улицу Петербургскую. Скриншот сервиса «Яндекс.Карты» «Реальное время»

«Правильное решение для городского трафика», — написал один из них. В то же время другой посетитель нашего сайта задается вопросом, почему съезд не сделали шире при строительстве проспекта Универсиады.

Несколько читателей «Реального времени» обратили внимание и на то, что неплохо было бы расширить и заезд на проспект Универсиады с Вишневского в сторону Танкового кольца. «Очередь, бывает, до Калинина растягивается в часы пик», — пишут комментарии у нас на сайте. «Реальное время» поинтересовалось о наличии подобных планов, но получило отрицательный ответ.

— Работы по расширению заезда с улицы Вишневского на пр. Универсиады через ул. Тихомирнова, в сторону Танкового кольца не предусмотрены и выполняться не будут, — рассказали в Главтатдортрансе.

Предстоящее расширение

Как было указано выше, поиск подрядчика на ремонт и расширение съезда с проспекта Универсиады завершился 10 января. Отремонтировать собираются 575 метров дороги, на что выделено 120 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Скриншот документации. «Реальное время»

Помимо расширения съезда, также в планах — работы по устройству переходно-скоростных полос по проспекту Универсиады и улице Вишневского, пояснили в Главтатдортрансе. Заключить контракт планируется уже на следующей неделе — 24 января 2024 года. Таким образом, у подрядчика будет 10 месяцев, чтобы завершить работы.

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Артем Гафаров, Галия Гарифуллина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Хоть какие-то радостные новости сегодня! А то погода прям огорчает
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