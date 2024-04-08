Чистая прибыль сахарных заводов в Татарстане в среднем снизилась на 53%

Фото: Динар Фатыхов

Два крупнейших производителя сахара в Татарстане показали уверенный рост выручки, но и значительное снижение чистой прибыли в 2023 году.

Татарстанские компании ООО «Буинский сахар» и АО «Заинский сахар» продолжают наращивать производственные мощности и улучшать показатели деятельности. Оба предприятия входят в число лидеров по производству сахара в России.

ООО «Буинский сахар», основанный в 1960 году как Буинский сахарный завод, после технического перевооружения и модернизации производства вышел на производительную мощность до 6000 тонн в сутки. В 2013 году завод сменил название на ООО «Буинский сахар».

Выручка компании увеличилась на 13% с предыдущего года и за 2023 составила 4,8 млрд рублей. Валовая прибыль за аналогичный период увеличилась на 3 млрд.

Показатели чистой прибыли за 2023 год ООО «Буинский сахар» снизились на 7 миллионов рублей, по сравнению с 2022 годом, где прибыль составляла 102 млн рублей. Однако расходы на оплату труда выросли в 2023 году в два раза.

В 2013 году завод сменил название на ООО «Буинский сахар». В составе холдинга «Ак Барс» предприятие демонстрирует стабильный рост финансовых показателей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

АО «Заинский сахар», входящее в топ-5 крупнейших сахарных заводов России, также демонстрирует уверенный рост показателей. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 8000 тонн сахарной свеклы в сутки, а показатель выработки превышает 1200 тонн.

В 2022 выручка компании составила 5,7 млрд рублей, а в 2023 снизилась до 5,5 млрд рублей. При этом себестоимость продаж увеличилась в 2023 году на 8 млрд до 4,7 миллиарда. Чистая прибыль акционерного общества в 2022 достигла рекордных 1,1 млрд рублей, однако в 2023 снизилась на 98% .

Несмотря на снижение чистой прибыли, расходы на оплату труда увеличились с 388 млн рублей до 465 млн рублей в 2023 году. До этого стало известно, что Арбитражный суд Республики Татарстан признал право собственности ООО «Агрофирмой «Заинский сахар» на 17 объектов недвижимости: фермы, склады для зерна, водонапорную башню и другое.



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Анастасия Фартыгина