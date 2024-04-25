В Казани за 24 апреля произошло три ДТП с пострадавшими

За 24 апреля 2024 года в Казани зафиксировано 171 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях, из них три — с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция полка ДПС УМВД России по Казани.

В результате этих ДТП произошло падение пассажира в общественном транспорте, наезд на пешехода на нерегулируемом переходе и наезд на пешехода при заезде во двор.

Сотрудники ГИБДД также задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя без права управления транспортным средством. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено шесть граждан.

Ранее, 19 апреля, в 4.30 на 290-м км автодороги Казань — Оренбург водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина».

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Разиль Самигуллин