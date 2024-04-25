Не только Казань: куда съездить в Татарстане на майские

Фото: Максим Платонов

Татарстан — это не только Казань. Это еще и другие города и села, в каждом из которых есть удивительные достопримечательности. «Реальное время» рассказывает о лучших местах, которые можно посетить в разных уголках Татарстана.

Остров-град Свияжск

В 64 км от Казани находится уникальный музей-заповедник, который привлекает туристов своей атмосферой былых эпох. Здесь можно увидеть старинные храмы и монастыри, богатые музеи и памятники. Со старой пожарной каланчи в центре Свияжска открывается прекрасный вид на купола церквей и просторы реки.

Судьба у Свияжска невеселая: сначала он был городом-крепостью, потом монашеской обителью, в советское время тюрьмой НКВД, исправительной колонией и психиатрической лечебницей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чертово городище в Елабуге

Одно из самых живописных мест татарстанского города ведет свою историю с XI века. От средневековой цитадели остались круглая башня высотой более 7 метров, рвы и каменные руины соборной мечети. С Чертова городища открывается впечатляющая панорама притока Камы — реки Тоймы, жилых кварталов Елабуги и заливных лугов. Перед входом установлен памятник эмиру Ибрагиму I бен Мухаммаду.

После завоевания этих мест Московским царством в 1614 году внутри крепости основали монастырь. В 1760-е территория городища пришла в запустение после церковной реформы Екатерины II, вследствие которой обитель была упразднена. К 1830-му из некогда четырех башен сохранилась только одна — южная, а в 1844-м рухнула и она. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Городище Болгар

Чтобы оказаться в Золотой Орде, посетите заповедник, который находится недалеко от современного города Болгар. Историко-археологический комплекс X—XIII веков располагается на территории городища, где люди жили со времен неолита. Украшение Булгара — Соборная мечеть, рядом с ней стоят два мавзолея, а чуть в стороне — малый минарет. В центре археологи обнаружили ханские бани.

Место знаменательно еще и тем, что здесь в 922 году потомки казанских татар — волжские болгары — приняли ислам. Реальное время / realnoevremya.ru

Печищинский геологический разрез

Рядом с селом Верхний Услон на берегу Волги находится геологический разрез, который состоит из разноцветных доломитов, гипсовых вкраплений, зеленых, коричневых и бурых глин. Каждый слой представляет отдельную эпоху. Это все, что осталось от древнего моря, которое простиралось от Заволжья до Предуралья более 200 миллионов лет назад.

До сих пор ученые находят здесь отпечатки моллюсков, рыб. скриншот с сайта 2ГИС

Юрьевская пещера

Удивительный уголок природы находится в Богородских горах, в 3,5 км от села Тенишево. Пещера имеет протяженность 1 005 м. Сегодня половина пещеры доступна для осмотра. Вначале туристы попадают в грот, потом проходят через два высоких зала — Бабуинов и Серебряный. В пути их ждут другие подземные помещения и лазы.

Около 10 тысяч лет назад в результате карстовых процессов в меловых горах, которые много позже назовут Богородскими, образовался уникальный природный объект — система пещер. Сегодня единственный доступный участок этой системы мы называем Юрьевской пещерой. скриншот с сайта 2ГИС

Гора Чатыр-Тау

Самая высокая точка Татарстана радует открытыми склонами, где любят тренироваться парапланеристы. Красивый останец поднимается на высоту 321,7 м в одноименном заказнике. Возле подножия горы обитают степные сурки, несколько видов хомяков и степные пеструшки.

На склонах растут редкие деревья из Красной книги, а у подножия живет самая большая колония сурков в Татарстане. Реальное время / realnoevremya.ru

Экопарк «Дикая Ферма»

В 49 км от Рыбной Слободы есть ферма, где разводят алтайских маралов и пятнистых оленей. Животные ходят по огромным огороженным загонам, совсем не боятся людей и с радостью идут на контакт.

В настоящее время в экопарке обитает более 80 маралов и свыше 120 пятнистых оленей. Еще на территории парка живут милые, пушистые кролики, с которыми можно фотографироваться и, конечно же, покормить. Также здесь можно увидеть диких кабанчиков, живущих в вольерах. скриншот с сайта 2ГИС

Голубые озера

Голубые озера — охраняемый природный комплекс. На его территории находятся три карстовых озера: Голубое (Малое), Большое и Проточное. Озера питаются от подводных источников, поэтому вода в них чистая и голубая. Вода в озерах холодная круглый год — от 4 до 8°C. Кроме того, на озерах можно нырять с аквалангом. Погрузиться в карстовую воронку на глубину около 30 метров по силам даже новичкам.

Озера получили свое название благодаря ярко-голубому цвету — вода приобрела его из-за растворенного в ней сероводорода. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Паровая мельница в Печищах

В 1895 году была построена паровая мельница торгового дома «Иван Оконишников и сыновья», которая является примером переселенческой архитектуры немецких колонистов XIX века. В 1870-х годах немецкие колонисты начали строить многоэтажные паровые мельницы на побережьях Саратовского Поволжья, что вдохновило других предпринимателей на подражание. Таким образом, в Печищах появилось здание, не характерное для архитектуры Татарстана.

Мельница представляет собой «переселенческую архитектуру», в 1870 годах в Саратовском Поволжье немецкие колонисты начинают строить на побережьях многоэтажные паровые мельницы. скриншот с сайта 2ГИС

Эти места — лишь некоторые из множества достопримечательностей Татарстана. Они предлагают посетителям разнообразные впечатления и позволяют погрузиться в историю и культуру региона.

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Рената Валеева