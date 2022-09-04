Болгар: возвращение забытого наследия

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 21-я

Фото: Илья Репин

Признанной жемчужиной Татарстана считается Болгар, город древней Волжской Булгарии, в 2014 году внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно Болгар стал колыбелью ислама на землях современного Татарстана. Именно здесь задолго до этого встречались Европа, Азия и загадочный славянский мир — через земли Волжской Булгарии проходили торговые пути между Востоком и Русью, здесь было ответвление Великого Шелкового пути. Болгар, ровесник Новгорода и Киева, за короткое время своего расцвета успел побывать столицей двух великих государств — но не сумел восстановиться после целого века разрушительных нападений. О том, как жил, погиб и через много веков вновь возродился Болгар, став очередным сильным брендом республики, — очередной рассказ «Реального времени».

Чьей столицей был Болгар?

О том, кто такие булгары, до сих пор спорят историки. Кто-то утверждает, что это отделившаяся и так и не дошедшая до Рима ветвь гуннов. Кто-то предполагает в них иранские корни. Кто-то видит в них ближайших родичей половцев — тюрков чистой воды. Версий множество, подтверждения нет ни у одной. А вот тот факт, что булгары внесли огромный вклад в формирование современного татарского этноса, отрицать не приходится: в нас действительно течет их кровь. Как и то, что современные болгары (да-да, «братушки» из южной Европы) — это тоже потомки тех самых булгар, просто в процессе Великого переселения дошедших гораздо дальше волжских просторов.

Булгары (они же болгары) пришли на Волгу из приазовских степей, когда было разрушено другое их большое государство — Великая Булгария. Первые их поселения здесь примерно датируются VIII веком. Одно из первых в Восточной Европе раннефеодальных государств — Волжская Булгария — было делом их рук. Булгары быстренько основали несколько крупных городов (не только столица — Болгар, но и Биляр, Сувар и с десяток других), перешли с кочевого животноводства на оседлое и плотно обосновались на Волге и Каме. Таким образом, Болгар можно считать одним из древнейших центров цивилизации в современной России. Здесь ходили торговые караваны, действовал один из крупнейших базаров в славянской и приволжской ойкумене. Булгарские ремесленники делали ювелирные изделия, обрабатывали кожу. Булгарские крестьяне торговали зерном. Булгарские рыбаки и охотники обеспечивали себя рыбой и пушниной. В общем, здесь жилось довольно-таки неплохо.

Булгары (они же болгары) пришли на Волгу из приазовских степей, когда было разрушено другое их большое государство — Великая Булгария. Фото картины Ильдуса Муртазина: Ринат Назметдинов

Разумеется, все окрестные племена были понемногу подмяты под булгарское владычество, но серьезных войн до поры до времени булгары ни с кем не вели: просто понемногу строили свою цивилизацию на незанятых доселе землях. Между прочим, не только татары, но и чуваши могут считаться их прямыми потомками — в сторону современной Чувашии переселились знатные булгарские роды, которые не пожелали принимать ислам в 922 году. Чувашский, а вовсе не татарский язык, считается прямым и ближайшим потомком ушедшего булгарского.

Пришествие ислама

Врагов у булгар было достаточно: их донимали не только русские князья, которым, конечно, очень хотелось прибрать под свою руку их богатые земли, но и, например, хазары. Есть мнение, что именно чтобы избавиться от хазарской зависимости булгарский правитель (эльтебер) Алмуш решил официально провозгласить ислам титульной религией своего государства, а взамен попросить покровительство арабского халифа аль-Муктадира.

В X веке — принято считать, что в 922 году, — это было сделано, и Болгар становится самым северным форпостом мусульманской религии в Европе. 1 100-летие принятия ислама Волжской Булгарией торжественно отмечается в этом году, написано об этом огромное количество трудов и статей, поэтому и останавливаться на подробностях мы не будем.

«Ибн Фадлан читает послание халифа аль-Муктадира Алмыш хану», художник Нияз Хузиахметов. Фото: culture.ru

Отдельно зафиксируемся на том факте, что именно к этому времени относится единственное дошедшее до нас подробное описание жизни, экономики и государственного устройства булгар: его сделал арабский путешественник Ибн Фадлан, приехавший в Болгар с посольством аббасидов. Труды Ибн Фадлана разобраны историками добуквенно, и именно оттуда они черпают основную информацию и о том, как в X веке жили булгары, да еще и о славянах кое-какие сведения черпают (у которых, как мы помним, своя письменность появилась лишь незадолго до этого и львиная доля которых к тому моменту тоже еще были язычниками).

Осталось ли в Болгаре что-то от булгар?

Осталось, но только в виде небольших археологических артефактов. Абсолютно ничего из тех сооружений, о которых писал Ибн Фадлан, не сохранилось в современном Болгаре. Все, что мы сейчас видим на этом городище, относится к более позднему периоду, и строили эти величественные палаты, мавзолеи и минареты уже не булгары, а те, кого принято называть в русской историографии монголо-татарами. Как же так получилось?

Пойдем по порядку. Болгар начинался в X веке, именно тогда, согласно археологическим данным, были построены его самые ранние укрепления. Они окружали территорию примерно в 9 гектаров. К XII веку город разрастается до 20 гектаров и уже служит столицей Волжской Булгарии. Но Болгар постоянно разрушали и разоряли: то русские князья, то русские разбойники (новгородские ушкуйники), то татаро-монголы. Многострадальный город не успевали отстраивать, и столицу перенесли в менее заметное место — в Сувар, который находился в стороне от проторенных троп и, главное, от реки. В XIII на болгарских землях хозяйничала Золотая орда: город отстроили теперь уже монголы, и около 20 лет он был столицей Орды. Здесь была ставка и хана Батыя, и — позже — Берке. Именно в период расцвета Золотой Орды в XIV веке Болгар достиг своего величайшего могущества: разросся до 400 гектаров, завел свой монетный двор (до 1330-х годов тут чеканили первые монеты Джучиева улуса). Здесь были фонтаны и действовал водопровод, были устроены открытые резервуары воды.

Те самые здания (в изрядно восстановленном виде) мы сейчас и наблюдаем на Болгарском городище. Фото: Михаил Козловский

И именно тогда здесь наконец построили первые монументальные здания из камня и кирпича. Те самые здания (в изрядно восстановленном виде) мы сейчас и наблюдаем на Болгарском городище — это и Дом с башнями («Ханский дворец»), и Восточная палата, и Черная палата, и восстановленный с нуля Малый Минарет, и мавзолеи. Так что в Болгаре мы видим не совсем булгарскую архитектуру — это уже синтез всего, что принесли сюда завоеватели и что осталось здесь у прежнего населения. А как выглядели дома и дворцы булгарских правителей или даже мечеть, о которой пишут разные источники, мы, увы, не знаем.

В конце XIV века жизнь в городе затухает. На Болгар то и дело нападают. В XIV веке его до самого основания разрушил Тамерлан. Не успели болгарцы отстроиться, как в 1431 году рязанский князь Федор Пестрый окончательно убил город, разорив его и захватив болгарские земли. В середине XV века города уже по факту не было: была лишь небольшая деревушка вокруг Соборной мечети — кому-то ведь нужно было содержать в порядке ее и мавзолеи правителей. Кстати, древний Болгар считался священным городом аж до самого XX века: на руины мечети и мавзолеев приезжали просвещенные мусульмане, чтобы почтить место, откуда началось распространение ислама на российских землях.

На руинах города был основан Успенский монастырь — и Успенская церковь (1723—1734) осталась единственным православным культовым сооружением в современном комплексе музея-заповедника. Хотя Восточный мавзолей тоже можно рассмотреть с этой точки зрения — ведь триста лет назад его тоже перестроили и превратили в церковь св. Николая (и правда, что добру пропадать?).

Брендом Болгар стал совсем недавно, при деятельном участии Минтимера Шаймиева, первого президента Татарстана. Фото: Максим Платонов

Что общего между Петром I и Минтимером Шаймиевым?

Историческое и духовное значение Болгара для нашего народа сложно переоценить, но современное величие архитектурно-исторического комплекса на месте древнего города организовалось совсем недавно. А до того в широком поле на берегу реки стояли неухоженные руины, памятники болгарской цивилизации гибли десятками, а археологические артефакты расходились по всему миру за ненадобностью на родных землях… Брендом Болгар стал совсем недавно, при деятельном участии Минтимера Шаймиева, первого президента Татарстана, который сделал очень многое для возвращения былой славы колыбели российского ислама.

Но сохранять наследие древних строителей пытались и задолго до него. И первым в этом деле был… российский император Петр I. В 1722 году, во время поездки в Казань, он посетил руины Болгара. Вот что пишет хронист об этом визите:

«а Е(го) В(еличество) ездил в Болгары, город старинной, где была столица Князей Болгарских и жили народ, называемые Болгоры… Тут есть одна башня немалая и довольно каменнаго строения… ЕВ все те старинныя строения каменныя изволил смотреть, которыя в разных местах поставлены…а по осмотрении всего того ЕВ изволил кушать у Митрополита Казанского Тихона, которой тогда в том монастыре також и Виц-Губернатор Кудрявцов обретались».

С чего бы императору было тащиться за столько верст от Казани смотреть развалины? Есть подозрение, что о Болгаре он услышал от своего старшего брата Федора. Историки приводят документ начала XVIII века, в котором пишется:

«царственное Болгарское мусульманское городище, которое весьма преславно и прекрасно, царем и великим князем Феодором Алексеевичем весьма любимо и почитаемо бысть, иже тогда бывшему в Казани apxиepeю преосвященному Иоасафу указал писатися Казанским и Болгарским митрополитом».

Российский император Петр I в 1722 году, во время поездки в Казань, посетил руины Болгара. Источник histrf.ru

Словом, о городище знали. А Петр, обойдя Болгар, повелел митрополиту Тихону сделать подробные чертежи и детальную опись сохранившихся древних каменных строений. Закладывать древние камни «с подписями» (видимо, могильные плиты) разрешил в монастырские стены только с внешней стороны. Кроме того, император велел скопировать и перевести на русский язык тексты мусульманских эпитафий на надгробиях. Кстати, если бы не это, до нас не дошло бы содержание эпитафий — тогда они еще читались, а сегодня уже утрачены. А еще — невероятно для того времени! — царь повелел казанскому губернатору Алексею Салтыкову после того, как все будет описано, приступить к реставрации построек в Болгаре. И уже в 1723 году были «столпов фундаменты подведены, также одни палаты, что называют турецкие бани, починены; и оные столпы и бани сверх починки сводов покрыты тесом». А Петр получил план городища и отчет о реставрации.

В 1726 году на Болгарском городище впервые были проведены раскопки — первые в российской истории целенаправленные археологические исследования мусульманских древностей.

Почти через полвека мертвый город осмотрела Екатерина II — она писала о том, какое важное значение придавали татары этим древним, священным для них руинам:

«...татары же великое почитание имеют к своему месту и ездят Богу молиться в сии развалины. Сему один гонитель, Казанские архиерей Лука при покойной императрице Елизавете Петровне позавидовал и много разломав, а из них построил церковь, погреба и под монастырь занял, хотя Петра I указ есть, чтобы не вредить и не ломать сию древность».

Но городище все равно медленно разрушалось. В петровскую эпоху речь шла об остатках 70 каменных строений, Екатерина II упоминала 44, к концу XIX века сохранялось лишь 6 объектов.

Руины Белой палаты на литографии А.Дюранда. 1839 г. Фото bolgar.info

Продавать артефакты, чтобы сохранять древнее мусульманское наследие?

Во второй половине XIX века в селе Болгары (которое выросло на руинах городища) было предложено создать «археологический музеум татарско-булгарских древностей» — как, например, в Керчи. В этом плане было много интересных предложений: устройство древлехранилища, проведение систематических раскопок культурного слоя, собирание, скупка и концентрация в одном месте болгарских древностей, реставрационные работы, широкое привлечение средств мусульманских паломников и попечителей из казанских татар для сохранения памятников Болгара. Собирателя и хранителя музеума предполагалось «снабдить археологической инструкцией и обязать отчетностью», чтобы проводить раскопки «болгарской археологической почвы», следуя «указанием науки и преданиям туземцев» . Были в этом плане откровенно странные для сегодняшнего музейщика предложения: например, продавать археологические предметы ежегодно на 25 рублей — а деньги пускать на содержание «музеума».

Впрочем, были там и рациональные предложения: чего только стоит работа с паломниками, для которых предлагали построить даже караван-сарай с мечетью! Реализовать проект, впрочем, тогда не удалось. Памятники, находившиеся на территории частных владений, продолжали разрушаться и гибнуть, хотя была установлена некоторая охранная зона.

Вместе с тем в дореволюционный период на памятниках Болгара 5 раз проводились реставрационно-ремонтные работы, а в 1888 г. в здании Черной палаты, где были складированы и представлены для всеобщего обозрения крупные археологические находки — намогильные плиты, фрагменты архитектурных деталей, керамические трубы — появилось подобие музея.

Эпизодически с конца XIX века в Болгарском городище работали археологические экспедиции. Фото archaeolog.ru

Болгар — Спасск — Куйбышев — Болгар

В 1781 г. в этих местах был образован Спасский уезд с центром в небольшом городе Спасске. В тридцатые годы XX века Спасск переименовали в Куйбышев (городов с таким названием в СССР было три, а сел и поселков — несколько десятков). В пятидесятых нужно было организовывать водохранилище, и Спасск-Куйбышев перенесли на новое место — как раз в окрестности древнего городища. Правда, к тому моменту археологическая территория уже была объявлена государственным историко-архитектурным заповедником и сохранена — при Советах умели не только взрывать церкви, но и хотя бы музеефицировать и консервировать древние руины.

Эпизодически с конца XIX века в Болгарском городище работали археологические экспедиции. Артефактов здесь была найдена тьма: и булгарского времени, и ордынского, и гораздо более ранних первобытных культур. А еще было доказано, что торговые связи отсюда тянулись аж до самого Китая на Востоке и до Северной Европы на западе: об этом красноречиво свидетельствовали удивительные вещицы, сработанные по всему евразийскому континенту.

В годы перестройки татарский Куйбышев переименовали, и на карте страны вновь появилось древнее название — Болгар. Но сегодняшнего размаха он еще, конечно же, не имел.

Восстанавливали Болгар одновременно со Свияжском по инициативе первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Фото: Михаил Козловский

«Татарский Тадж-Махал», опера Низамова и самый большой Коран в мире

В 1995 г. Болгарское городище получило статус памятника федерального значения, а в 2014-м Болгарский историко-архитектурный комплекс вошел в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. И теперь Болгар превратился в современный туристический центр международного уровня, а еще вернул себе статус одного из центров ислама в Российской Федерации. Теперь Болгар — это признанный бренд республики, ее визитная карточка.

Восстанавливали Болгар одновременно со Свияжском по инициативе первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Для реализации этих планов был создан фонд «Возрождение». Планомерная активная работа преобразила комплекс древних руин: по последнему слову музейных технологий здесь создали почти два десятка музеев на любой вкус.

Именно Белая мечеть, а не древние объекты Болгарского городища, стала самым фотографируемым объектом в архитектурном комплексе. Фото: Максим Платонов

В честь принятия ислама Волжской Булгарией в Болгаре установили памятный знак, а в нем — самый большой в мире печатный Коран. Здесь с недавних пор работает Болгарская исламская академия, которая становится средоточием мусульманской, богословской активности. В 2010 году возвели Белую мечеть — строение удивительной красоты, ее уже назвали «татарским Тадж-Махалом», и именно она, а не древние объекты Болгарского городища, стала самым фотографируемым объектом в архитектурном комплексе.

Рыцарские бои и средневековые танцы в исторических настоящих декорациях привлекают огромное количество туристов. Фото: Максим Платонов

Каждый год тут проходит фестиваль реконструкторов «Великий Болгар»: рыцарские бои и средневековые танцы в исторических настоящих декорациях привлекают огромное количество туристов. А буквально несколько недель назад здесь, прямо у стен Черной Палаты, под открытым небом, поставили оперу Эльмира Низамова «Кара Пулат» — музыкальную трагедию-легенду о двенадцати болгарских девушках, сожженных в этой самой Черной Палате, только чтобы среди них не нашли ханскую дочь и не отдали в наложницы ненавистному Тамерлану (который, напомним, как-то раз действительно сровнял Болгар с землей).

Буквально несколько недель назад здесь, прямо у стен Черной Палаты, под открытым небом, поставили оперу Эльмира Низамова «Кара Пулат». Фото: Максим Платонов

Сегодня площадь историко-археологического комплекса раскинулась на 424 гектара. Здесь стоят 26 объектов культурного наследия. Архитектурные объекты заповедника — самые северные в мире памятники средневекового мусульманского зодчества, уникальные и единственные образцы архитектуры такого рода середины XIII—XIV вв. На степном ветру они шепчут нам об исчезнувших государствах и их культуре, об их сильных правителях и мирных жителях. О том, какая пестрая мозаика разворачивалась и рассыпалась на этих землях тысячу лет назад.

Продолжаются раскопки, древний Болгар еще не окончил дарить нам свои тайны. Но слава его уже вернулась.

