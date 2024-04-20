В Татарстане наблюдали северное сияние

Фото: Реальное время

Жители Татарстана наблюдали северное сияние. В ночь с 19 на 20 апреля жители разных уголков Татарстана смогли наблюдать необычное атмосферное явление — северное сияние.

Это редкое для региона природное явление связано с солнечным циклом, который повторяется каждые 11 лет.

По словам очевидцев, сияние можно было увидеть в промежутке с 23.00 до 2 часов ночи.

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Анастасия Фартыгина