В Казани за 16 апреля зафиксировано 178 ДТП: один человек пострадал

По данным Госавтоинспекции Полк ДПС УМВД России по Казани, за 16 апреля 2024 года в городе произошло 178 дорожно-транспортных происшествий. Только в одном из них есть пострадавший — это наезд на стоящее транспортное средство.

Также в ходе работы сотрудники полиции задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей без прав на управление транспортным средством. Кроме того, двух граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Напомним, что 15 апреля в Казани произошло 194 дорожно-транспортных происшествия, из них 6 с пострадавшими. А кроме того, в России растет популярность краткосрочных полисов ОСАГО. Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года в России было оформлено 2296 краткосрочных полисов ОСАГО, о чем «Реальному времени» рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков