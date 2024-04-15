В России растет популярность краткосрочных полисов ОСАГО

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на 1 апреля 2024 года в России было оформлено 2296 краткосрочных полисов ОСАГО. Это составляет всего 0,7% от общего количества полисов.

Чаще всего такие полисы оформляются на максимально возможный для них период — три месяца.

Президент РСА Евгений Уфимцев сообщил агентству «Автостат», что пока не наблюдается большого спроса на такие полисы со стороны такси: цель использования такси фигурирует только в 3% договоров, о чем он рассказал «Реальному времени» во время online-конференции.

— Мы не видим ажиотажного спроса на краткосрочные ОСАГО. Отчасти это связано с применением временной франшизы — такой договор вступает в силу не ранее следующего дня после покупки. Это условие необходимо для ограничения случаев оформления ОСАГО после того, как ДТП уже произошло. Но зачастую разовые поездки не планируются заранее, — отметила директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова.

При этом новые полисы оказались не так сильно востребованы на фоне привычных полисов ОСАГО.

— «Краткосрочные» полисы — нишевый продукт, мало востребованный страхователями. За месяц с момента появления такой опции клиенты компании оформили всего 244 краткосрочных договора. Это 0,16% от новых договоров обязательной «автогражданки», заключенных в этот период, или 0,04% от всех проданных полисов ОСАГО, — рассказал вице-президент «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

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Олег Исаков