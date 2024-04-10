Объем автомобильных перевозок по России увеличился на 22,5% за 2023 год

За 2023 год объем автомобильных перевозок по России увеличился на 22,5%, выяснило «Реальное время» из статистических данных Росстата.

Согласно данным статистики, к 2024 году объемы автомобильных перевозок по стране составили 32 119,4 млн тонна-километров — в 2023 они равнялись 26 221 млн тонна-километров. В том числе оказались и перевозки на коммерческой основе. В этом сегменте показатели выросли на 17,2% по отношению к прошлому году — до 24 459,8 млн тонна-километров против 20 869,4 млн тонна-километров в 2023 году.

В лидерах по объему грузооборота России находятся железнодорожные перевозки. Однако за минувший 2023 год их показатели снизились с 228 770 до 207 417,9 млн тонна-километров — снижение объема составило 9,33%.

Наименьшие показатели по грузообороту пришлись на воздушную отрасль — 119,7 млн тонна-километров за 2023 год. При этом с января 2023 по январь 2024 года показатели по воздушным перевозкам оказались полностью идентичными. Однако еще годом ранее, в 2022 году, их объем составлял 741,3 млн тонна-километров, что больше в 6,2 раза.

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Олег Исаков