Альметьевский «Нефтяник» вышел в финал Кубка Петрова

Сегодня, 2 апреля, в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Петрова альметьевский «Нефтяник» обыграл на выезде тюменский «Рубин» со счетом 3:2. Таким образом, сибиряки уступили в серии до 4-х побед (3-4) и завершили сезон.

Предыдущие два матча серии закончились с одинаковым счетом 1:0, причем обе команды одержали по одной гостевой победе. В Тюмени «Нефтяник» крупно обыграл «Рубин» (3:0), а в ответной встрече в Альметьевске сибиряки с минимальным счетом сравняли счет и перевели серию на седьмой матч.

В предыдущих раундах «Рубин» легко прошел «Норильск» и «Сокол» (общий счет 8:2), а «Нефтяник» победил петербургское «Динамо» (4:0) и курганское «Зауралье» (8:5).

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Рената Валеева