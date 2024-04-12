Сборная Татарстана по хип-хопу стала бронзовым призёром фестиваля «Я выбираю спорт!»

В рамках Московского фестиваля физической культуры, спорта и фитнеса состоялись заключительные баттлы по хип-хопу. В соревнованиях приняли участие более 20 команд со всей России.

Бронзовым призером в категории молодежных коллективов стала команда «БЕКФАМ» из Республики Татарстан. Это достижение позволило команде выйти в финал чемпионата России по фитнес-аэробике.

Также финалистом фестиваля в дисциплине хип-хоп сеньоры 35+ стала команда «ФО РИЛ». Команда «БЛЕЙЗ» заняла почетное 4-е место в дисциплине хип-хоп дуэт, остановившись в шаге от пьедестала почета.

Ранее стало известно о победителе всероссийской олимпиады школьников по информатике из Татарстана, а также о победителе и призере олимпиады по китайскому языку.

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Рената Валеева