«Мы привлекаем к участию детей участников СВО и детей с ОВЗ»: что организует «Движение Первых» в Зеленодольске

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске планируют реализовать ряд проектов по патриотическому воспитанию молодежи, а также по социализации детей. Инициативы включат в себя встречи с ветеранами, фиджитал-мероприятия и проведение творческих конкурсов, рассказала «Реальному времени» руководитель местного отделения Общероссийского государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в Зеленодольском муниципальном районе Веста Калистратова.

— Мы активно привлекаем к участию детей участников СВО и детей с ОВЗ. Проводим для них встречи с участниками военных конфликтов, где они могут задать вопросы и примерить экипировку настоящего бойца. Также во время летней оздоровительной кампании мы знакомим с историей Великой Отечественной войны, — отметила она.

Важным направлением работы является вовлечение детей в творческую деятельность. В рамках этой работы в Зеленодольске проводятся исторические балы, на которых дети знакомятся с культурой прошлого и участвуют в мастер-классах.

Организаторы привлекают детей для проведения фотозон, где те могут больше узнать о деятельности движения. предоставлено Сергеем Устиновым

Также очень важной составляющей в активе отметили новшество этого года — фиджитал-активности. Так, в Зеленодольске состоялся первый в истории фиджитал-турнир для детей участников СВО — мероприятие прошло по инициативе главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева. В соревнованиях приняли участие более 35 детей в возрасте от 13 до 17 лет.

Кроме того, в конце апреля, в Зеленодольске пройдет зональный этап Республиканской премии «Алга. Поехали».

— На мероприятии соберутся дети из семи ближайших районов, чтобы представить свои творческие программы, провести мастер-классы и научиться новым технологиям общения, — подытожила руководитель «Движения Первых» в Зеленодольском районе Веста Калистратова.

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Олег Исаков