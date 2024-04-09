В Зеленодольске состоялся первый в истории фиджитал-турнир для детей участников СВО

Фото: предоставлено Сергеем Устиновым

В Зеленодольском муниципальном районе прошел первый фиджитал-турнир для детей, чьи родители стали участниками специальной военной операции. Сам турнир прошел по инициативе главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева. В соревнованиях приняли участие более 35 детей в возрасте от 13 до 17 лет. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель фиджитал-центра в Зеленодольске Сергей Устинов.

Участники соревновались в различных фиджитал-направлениях: баскетбол, футбол и танцы.

— Отклик был очень хороший. Парни научились играть в игровые консоли, ведь не у всех них есть подобная возможность. Также их заинтересовали футбол и баскетбол, а девочки захотели продолжить заниматься танцами. Все ребята теперь хотят продолжения подобных турниров в будущем. Огромную благодарность хотим выразить спортивному комплексу «Авангард» и его генеральному директору АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» Жиркову Евгению Николаевичу. Также мы благодарны нашим спонсорам — «Татмак» и «Додо пицца», — рассказал руководитель фиджитал-центра в Зеленодольске Сергей Устинов.



Также Устинов поделился, что сегодня состоялось официальное открытие нового направления — фиджитал-волейбол. В торжественном открытии также приняли участие первый заместитель руководителя ИК ЗМР Анастасия Бауэр, Начальник отдела киберспортивного развития ГАУ «ИТ ПАРК» Семен Матюшко.



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Рената Валеева