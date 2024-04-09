Госдума рассмотрит законопроект о сокращении рабочей недели для родителей из многодетных семей

Депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение новый законопроект, направленный на поддержку многодетных семей. Предлагается внести изменение в статью Трудового кодекса и установить для многодетных родителей рабочую неделю продолжительностью не более 35 часов.

Проект закона подготовлен в целях поддержки многодетных семей в соответствии с положениями указа президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Авторы законопроекта считают, что при воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей возлагается дополнительная нагрузка, которую сложно совмещать с работой продолжительностью 40 часов в неделю.

Законопроект предусматривает возможность одному из родителей многодетной семьи установить сокращенную продолжительность рабочего времени с 40 до 35 часов в неделю. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

Финансово-экономическое обоснование к законопроекту показывает, что его принятие не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Также не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.

Напомним, многодетные семьи Казани смогут получить 470 земельных участков, расположенных вблизи деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе Татарстана. В соответствии с постановлением распределение земельных участков планируется начать во второй половине апреля — начале мая.



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Разиль Самигуллин