Цены на древесину для дач выросли почти на треть

В Ассоциации деревянного домостроения выяснили, что цены на пиломатериалы в России резко взлетели. Если в марте кубометр пиломатериала стоил от 13,5 тысячи до 16 тысяч рублей, то сейчас уже от 19 тысяч до 25 тысяч рублей.

Эксперты связывают рост цен с прошедшей зимой. Из-за сложных условий для лесозаготовок в некоторых регионах возникли проблемы с поставкой древесины. Кроме того, стоимость логистики также увеличилась, что повлияло на конечную цену пиломатериалов.



Напомним, с начала 2023 года в Татарстане появились 35 новых лесопользователей. Таким образом, их общее количество достигло отметки в 2 377. Общая площадь участков, находящихся в пользовании, составляет 322,8 тысячи га — 26% от всей территории лесного фонда республики.

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Рената Валеева