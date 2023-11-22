За десять месяцев текущего года в Татарстане появились 35 новых лесопользователей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За десять месяцев текущего года в Татарстане появилось 35 новых лесопользователей. Таким образом, их общее количество достигло отметки в 2 377. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

Общая площадь участков, находящихся в пользовании, составляет 322,8 тысячи га — 26% от всей территории лесного фонда республики. Наиболее распространенными видами деятельности, по словам министра, на этих участках являются:

охотничьи хозяйства — 14%, или 154,3 тысячи га;

осуществление научно-исследовательской деятельности — 6%, или 54,5 тысячи га;

осуществление геологического исследования недр — 1%, или 11,4 тысячи га;

строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов — 0,5%, или 6,9 тысячи га;

осуществление рекреационной деятельности — 0,1%, или 1,6 тысячи га;

иные виды — 1,4%, или 16,7 тысячи га;

заготовка древесины — 4%, или 74,3 тысячи га.

За десять месяцев в Татарстане по результатам аукционов реализовано 223,7 тысячи кубометров древесины на общую сумму 50,8 млн рублей. Что касается расчетной лесосеки, то она освоена на текущую дату на 19,3%. По всем видам рубок она составляет 2,2 млн куб. метров древесины, из которых в этом году освоено 430 тысячи куб. метров.

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Максим Кокунин