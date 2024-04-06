В Татарстане объявили дополнительный день проведения итогового сочинения

Выпускники текущего года, которые получили неудовлетворительный результат, не явились на итоговое сочинение (изложение) или не завершили его написание по уважительным причинам в основной день, 6 декабря 2023 года, и (или) в первую дополнительную дату, 7 февраля 2024 года, смогут написать итоговое сочинение или изложение во вторую дополнительную дату — 10 апреля 2024 года.

В Татарстане в итоговом сочинении (изложении) участвуют 77 выпускников текущего года из 21 школы. Итоговое сочинение напишут 73 выпускника, а изложение — 4 выпускника текущего года.

Для участников итогового сочинения (изложения), имеющих ограниченные возможности здоровья, созданы специальные условия с учетом состояния здоровья и психофизического развития. Время написания увеличено на 1,5 часа.

Комплекты тем итогового сочинения сформированы из ежегодно пополняемого закрытого банка тем. В комплекты вошли как темы прошлых лет, так и новые, разработанные в 2022 и 2023 годах.

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) можно будет после их обработки, не позднее 18 апреля 2024 года. Ранее в России утвердили проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, который включает дни для пересдачи экзаменов.

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Разиль Самигуллин