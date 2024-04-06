Государственная дума рассмотрит проект закона о поправках в Уголовный кодекс

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс. Законопроект разработан с целью приведения положений Уголовного кодекса в соответствие с изменениями, предусмотренными проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Проектом предлагается внести изменения в статьи 201.2, 201, 285.5 и 285.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Также отмечается, что в законопроекте отсутствуют положения, устанавливающие требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора).

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и не окажет негативного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Артем Гафаров