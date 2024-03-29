Камеры Москвы начали выявлять нарушителей на электросамокатах

Фото: Максим Платонов

В Москве заработала система автоматического выявления нарушений при езде на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Перед началом сезона система была успешно протестирована. Теперь камеры с нейросетью фиксируют опасные действия и передают информацию операторам проката. Нарушители получают наказания, вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено, — рассказал руководитель Департамента транспорта Москвы.

— Мы продолжаем делать сервис аренды еще безопаснее — это приоритетная задача, — отметил Максим Ликсутов.

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Олег Исаков